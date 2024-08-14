В Telegram-канале Kozachkov offside появилось видео уборной на стадионе «Мунайшы» в Атырау. Автор отмечает, что подобная картина наблюдается практически везде.

Ужасающий вид уборной на стадионе в Атырау сняли на видео

— В связи с этим, возникает глупый вопрос — зачем вбухивать сотни миллионов долларов в иностранцев, которые либо неожиданно заболевают перед соревнованиями, либо с треском проваливаются, если у нас дома нет денег на ремонт туалетов, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В региональной службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что уборная стадиона, вызвавшая бурное обсуждение пользователей социальных сетей, ранее использовалась в ходе матчей. Однако на протяжении последних двух лет её не эксплуатируют.

— Состояние действующей в здании уборной для персонала, спортсменов и гостей хорошее. Во время игр устанавливают биотуалеты. Коммунальное государственное казенное предприятие «Школа высшего спортивного мастерства» ежегодно проводит ремонт на выделенные деньги, — рассказал руководитель отдела экономического контроля управления физической культуры, спорта и развития туризма Атырауской области Тлеккабыл Есдаулетов.

Для справки: спорткомплекс “Мұнайшы” рассчитан на 8 660 человек. Его построили в 1950 году. В 2020 году отремонтировали футбольную площадку и зрительный зал.

На данный момент подрядная компания “КазахЭнергопром” разрабатывает ПСД по реконструкции спортивного объекта, уточнили в РСК. Ожидается, что проектные документы подготовят до конца года, и уже в следующем начнут строительные работы.