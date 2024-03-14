Недавно полицейские ЗКО рапортовали о том, что смогли предотвратить заказное убийство в Аксае. По версии следствия, заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она якобы не желала делить имущество и ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес.

Женщина, якобы, передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину.

Однако общественники фонда сообщили, что женщина сама в течение долгих лет подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны бывшего мужа. Он является инвалидом, мужчина ампутировали обе ноги. В фонде сообщили, что женщина несколько раз пыталась сбежать от бывшего мужа, но ей это не удавалось. К слову, у них есть двое детей.

– Никто из правоохранительных органов не привлек его к ответственности, так как «в городе его все знают как криминального авторитета и боятся его». Мы требуем возбудить уголовное дело по статье 371 УК РК «Бездействие по службе, повлекшее тяжкое преступление» в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые в июне 2023 года допустили насилие в отношении гражданки, были свидетелями насилия и терпели насилие сами. Бездействие привело к необратимым последствиям. Мы требуем Генеральную прокуратуру взять это дело на особый контроль, – отметили общественники.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО полностью опровергли информацию.

– В ответ на последующие оправдывающие преступления публикации о якобы доведении заказчицы до самоубийства, угрозах мужа, его плохом отношении с детьми, избиении ее и сотрудников полиции потерпевшим, принадлежности его к «криминалу» и одновременном сотрудничестве с правоохранителями, а также бездействии в отношении него полиции, сообщаем, что в 2023 году подозреваемая была доставлена в больницу из-за отравления лекарствами. Однако, в ходе сбора материала, от нее в полицию поступило заявление об отсутствии претензий к кому-либо, - сообщили полицейские.

Вместе с тем стражи порядка подчеркнули, что потерпевший является лицом, с особыми потребностями и перемещается с помощью инвалидной коляски. Поэтому доводы в части избиения подозреваемой, а также сотрудников полиции мужем проверили УСБ ДП ЗКО и подтверждения не нашли. Кроме этого в медучреждения с телесными повреждениями подозреваемая в июне 2023 года также не обращалась.

– Вместе с тем, на основании обращения в полицию, мужчина был привлечен к административной ответственности. Вынесено защитное предписание сроком на 30 суток. Он защитное предписание не нарушал. Дочь потерпевшего обращалась в травмпункт с ушибами в августе 2022 года и сентябре 2023 года, однако они не связаны с отцом, а имеют бытовой характер. Это подтверждает и сама девочка. Касательно грубого разговора мужчины с дочерью в настоящее время проводится проверка, - рассказали полицейские.

Они также заявили, что для проверки эмоционально-психологического состояния детей, их условий проживания и обучения, к ним выезжал уполномоченный по правам ребенка по ЗКО и независимые психологи.