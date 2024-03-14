Трагедия произошла 13 марта около 9.00 на трассе Уральск-Дарьинское, между поселками Трекино и Володарское. На трассе столкнулись ВАЗ-2106 и KIA. В результате аварии одна женщина скончалась на месте происшествия. Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии - это 33-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Как сегодня сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, оба пациента переведены в палату. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. У обоих гемодинамика стабильная. Женщина находится в отделении нейрохирургии, мужчина - в хирургии. Они получают всё необходимое лечение.