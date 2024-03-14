В Казахстане планируют законодательно урегулировать ответственность предпринимателей, которые реализуют кальяны в своих заведениях. Об этом рассказала замдиректора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева, сообщает Informburo.kz.
— Есть запрет на потребление кальянов в общественных местах, но однако мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. В этой связи мы с депутатами мажилиса прорабатываем нормы КоАП РК в части усиления суммы штрафов за эту норму, а также введение новых норм. Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношение самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий. Мы сейчас отрабатываем эти нормы, — сказала Гульнар Сарсенбаева в кулуарах сената.
На сегодня за нарушение по статье 441 КоАП РК – «Нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах» грозит штраф в 15 МРП или 55 тысяч тенге. За повторное совершение – 20 МРП или 73 тысячи тенге. В Казахстане запрет на курение кальяна в общественных местах вступил в силу в 2020 году.