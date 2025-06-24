Инцидент произошел 24 июня в подъезде многоэтажного жилого дома. На видеокадрах видно, как сначала мужчина и девушка в никабе о чем-то спорят, при этом последняя пытается уехать на лифте, однако он не дает этого сделать. Затем агрессор выхватывает из её рук сумку и следом наносит несколько ударов кулаками, а потом пинает упавшую девушку прямо по лицу.

Далее злоумышленник уходит, а девушка вновь пытается уехать на лифте, однако мужчина тоже успевает заскочить за ней и снова бьет. В ситуацию вмешалась соседка, которая выбежала на крики.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье «Побои». Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

Отметим, что тема бытового насилия по-прежнему является проблемным вопросом в Казахстане. Буквально 22 июня в Астане зверски была убитая молодая девушка. Её младшего брата ранили ножом. Подозреваемым оказался бывший молодой человек погибшей.

А в Павлодаре суд огласил приговор 32-летнему мужчине, который намеренно сбил на внедорожнике бывшую жену. В итоге женщине пришлось ампутировать ногу. Его приговорили к восьми годам тюрьмы за покушение на убийство.