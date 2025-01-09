Неэкономные казахстанцы платят за воду больше: как работают новые тарифы

В 11 регионах страны пересмотрели принципы тарификации питьевой воды для физических лиц, введены «социальные нормы потребления». Новый алгоритм тарификации предусматривает принцип «чем больше потребляешь, тем больше платишь», то есть для потребителей, неэкономно расходующих воду, тарифы становятся выше. Об этом рассказали в комитете по регулированию естественных монополий РК.

В 11 регионах страны пересмотрели принципы тарификации питьевой воды для физических лиц, введены «социальные нормы потребления». Новый алгоритм тарификации предусматривает принцип «чем больше потребляешь, тем больше платишь», то есть для потребителей, неэкономно расходующих воду, тарифы становятся выше. Об этом рассказали в комитете по регулированию естественных монополий РК.

Так, после внедрения «социальных норм потребления» в шести областях Казахстана — Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях, области Ұлытау, а также в городах Алматы и Шымкент — удалось ежемесячно экономить в среднем 1,65 миллиона кубометров воды. До введения новых норм средний объем потребления в этих регионах составлял около 21,1 млн кубометров, а после внедрения нормы он снизился до 19,5 млн кубометров.

В комитете уверены, что дифференцированный тариф способствует внедрению в стране культуры экономии и рационального потребления воды. Результаты, полученные в шести регионах Казахстана, подтверждают эффективность данного подхода.

С 1 декабря прошлого года «социальные нормы потребления» ввели и в Жамбылской области. В новом году планируется продолжение работы по внедрению этой меры в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Дополнительные средства, поступающие от увеличения тарифов для неэкономных потребителей, будут направлены на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг и повысить их устойчивость.

Напоминаем, что при превышении нормы потребления воды в 3 кубометра плата за сверхнормативное потребление увеличивается на 20%, при превышении 5 кубометров тариф возрастает на 50%, а при превышении 10 кубометров или отсутствии приборов учета плата за воду увеличивается в два раза.

Отметим, что с 1 января 2025 года для уральцев подорожали услуги ТОО «Батыс су арнасы» - водоснабжение и водоотведение. Новый тариф введен в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Так, в Уральске на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 165,54 тенге с НДС за 1 кубометр. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января составляет 209,30 тенге с НДС за 1 кубометр.