Первые дни июля — время освобождения и новых шансов для тех, кто готов идти навстречу переменам.

Коза

Удача придет неожиданно, может открыться давно закрытая дверь или вернется человек из прошлого. С вас снимут чужие обязательства, освобождая пространство для новых возможностей. Главное быть готовым принять подарок судьбы.

Лошадь

Наступает поворот мышления в вашу пользу. То, что казалось потерянным, вернется — это может быть приглашение, сообщение или отмена запрета. День стирает старые "нет" и дает шанс на настоящее "да".

Змея

Вы получите обновление, лучшее, чем ожидали. Исчезнут лишние препятствия, позволяя обойти долгие процессы и попасть на более высокий уровень. Не сомневайтесь это именно то, что вам нужно.

Свинья

Вы получите желанный шанс, который освободился, потому что кто-то ушел с пути. Это предложение, место или приглашение — всё настоящее и ваше. Удача придет к тем, кто готов поймать момент.

