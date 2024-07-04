Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел совещание по вопросам дорожного строительства.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев, в начале года на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры города был разработан и утвержден план работ по объектам дорожного строительства и по введению их в текущем году в эксплуатацию.

– Согласно плану, необходимо провести работы по 34 объектам, в числе которых пять будут построены, 13 реконструированы, 16 пройдут средний ремонт. Однако из вышеназванных 34 объектов завершено строительство четырёх, еще четыре - в процессе. Остальные простаивают из-за необходимости внесения изменений. Трудностей в оформлении документов, которые могут затянуть процесс, нет. Заседания областной бюджетной комиссии проходят своевременно, — сказал Алибек Муханбеталиев.

Серик Шапкенов ознакомился с проектом плана, часть проектов находится на доработке, а где есть проекты дорожные работы до сих пор не начаты.

– Данный план инфраструктурного развития города Атырау был разработан и утвержден мною в начале года, в обсуждении и разработке участвовали все профильные ведомства. Однако сезон строительных работ в разгаре, а результаты - неудовлетворительные. Центральные улицы в ямах, а каждый второй проект - на доработке. В связи с этим поручаю заместителю акима области провести ревизию всех проектов, составить конкретный график работ, в кратчайшие сроки завершить весь планируемый объём с внесенными изменениями, - сказал Серик Шапкенов.

Отдельно глава региона остановился на сроках выполнения работ подрядными организациями и на процедурах согласования с другими коммунальными службами: