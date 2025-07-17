По действующему закону статус многодетной получает семья, в составе которой есть четверо и более детей.

В социальных сетях появилась информация о том, что якобы по действующему закону многодетными семьями в Казахстане считаются только те, у кого от шести и более детей. Остальных якобы лишат пособий.

В министерстве труда и социальной РК сообщили, что эта информации не соответствует действительности. В соответствии с действующим законодательством статус многодетной получает семья, в составе которой есть четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие вне зависимости от дохода. Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Женщинам, родившим и воспитавшим шесть и более детей и имеющим подвески «Күміс алқа», «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, ежемесячно выплачивается пособие в следующих размерах:

награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

В ведомстве так же напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.