После столкновения с грузовиком легковушка загорелась.

Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло днем 17 июля на автодороге Уральск-Озинки вблизи села Усихино.

В полиции тогда сообщили, что по предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь в южном направлении, при попытке обгона грузовика КамАЗ, не справился с управлением и столкнулся с задней частью грузовика. В результате удара легковой автомобиль загорелся. Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия.

По факту ДТП начато уголовное расследование по статье 345 УК РК, назначены экспертизы.

Сегодня стало известно, что в автомобиле находились две женщины 1991 и 1953 годов рождения и двое детей 13 и 15 лет. Все они граждане соседнего государства.

Другие подробности выясняются.