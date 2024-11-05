В Уральске выпал первый снег: опоздания, пробки и ДТП

Первый снег выпал в Уральске 4 ноября, однако уже 5 ноября местные жители столкнулись с транспортным коллапсом. На дорогах образовались пробки, автобусные остановки оказались переполненными, люди опаздывали на работу, в школу и сады. Для коммунальщиков снег тоже оказался «сюрпризом», и дороги оказались не расчищенными.

Первый снег выпал в Уральске 4 ноября, однако уже 5 ноября местные жители столкнулись с транспортным коллапсом. На дорогах образовались пробки, автобусные остановки оказались переполненными, люди опаздывали на работу, в школу и сады. Для коммунальщиков снег тоже оказался «сюрпризом», и дороги оказались не расчищенными.

— У нас в городе всё как обычно, ничего не меняется. Выпал первый снег и город встал. Доехать до работы, это какой-то квест, — говорит жительница Уральска Алина.

Впрочем, к такой погоде оказались не готовы и автолюбители, многие не успели сменить резину на зимнюю. На шиномонтажках мгновенно образовались очереди. Водители старались держать дистанцию на дорогах, покрытых коркой льда и снежной кашей. Пешеходы тоже не спешили по тротуарам, покрытым снегом и льдом. Километровые пробки образовались на проспекте Абулхаир хана и улице Жангир хана.

К слову, проехав от центра города до 6 микрорайона, не удалось заметить коммунальные службы на дорогах, что усугубило ситуацию. К тому же, цены на такси варьировались от 3 тысяч тенге и выше. Тем временем, дети, радуясь первому снегу, лепят снеговиков и играют в снежки.