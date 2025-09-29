Студию нашли благодаря рекламе в интернете.

В Астане полиция закрыла подпольную студию, сообщает Polisia.kz. Операция прошла в рамках мероприятия «Стоп трафик». Студия работала в подвале жилого комплекса на левом берегу столицы. Её нашли благодаря рекламе в интернете.

Владелец помещения установлен, сейчас проводится проверка, его привлекут к ответственности. В полиции напомнили, что такие заведения «опасны для общества и особенно для молодежи». Любая деятельность, которая противоречит нормам морали и закона, будет строго пресекаться. Граждан просят быть внимательными и сообщать в полицию о подозрительных местах и объявлениях в сети.

Напомним, что 7 тысяч лекарств и 80 тонн ядовитых веществ изъяли казахстанские полицейские.









