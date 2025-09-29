Водителя привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В департаменте полиции ЗКО , что с 15 по 30 сентября в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого 28 сентября полицейские остановили автомобиль Volkswagen Golf. Выяснилось, что водитель был лишён прав и находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. По данному факту возбуждено уголовное дело, он будет привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством, уточнили в ведомстве.

Напомним, что с начала года в области в авариях погибло 52 человека, более 1000 получили травмы. Анализ показывает, что основные причины ДТП — превышение скорости, неправильные обгоны, проезд на красный свет и невнимательность на пешеходных переходах.