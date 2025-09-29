29 сентября около 10:00 в отеле Somerset скончался директор по нефтепереработке и нефтехимии ТОО «КМГ Инжиниринг» Мурат Досмуратов.

29 сентября около 10:00 в отеле Somerset скончался директор по нефтепереработке и нефтехимии ТОО «КМГ Инжиниринг» Мурат Досмуратов. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает местное издание «Ак Жайык».

Администраторы отеля вызвали скорую помощь. Медики констатировали у него состояние клинической смерти и пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь не удалось.

Мурат Досмуратов занимал ряд ключевых должностей в нефтегазовой отрасли Казахстана. В ноябре 2024 года против него было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении служебных полномочий, однако в августе 2025 года суд признал его невиновным.



