В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как урегулировать задолженность в банке.

Что делать, если не можете платить кредит: разъяснение Агентства РК

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК рассказали, что для заёмщиков действует единый порядок взаимодействия с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами. Если у вас возникли финансовые трудности, вы можете подать кредитору письменное заявление об изменении условий займа.

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие трудности. Это могут быть:

справка о безработице,

приказ работодателя об увольнении или отпуске без сохранения зарплаты,

справка о болезни вашей или близких родственников,

свидетельство о смерти близкого родственника,

документы о материальном ущербе, несчастном случае, действиях третьих лиц,

справка об инвалидности,

судебные решения и другие документы.

Полный список документов – на на сайте Агентства. Подать заявление можно лично, через мобильное приложение или e-mail (если это предусмотрено договором). Кредитор обязан рассмотреть его и дать ответ в течение 15 календарных дней.

Куда обратиться, если вас не устроило решение кредитора?

Если принятое кредитором решение не устраивает заёмщика, то можно обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.

По займам в банках – через сайт bank-ombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

• договор и график платежей;

• доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ;

• документы, подтверждающие финансовые трудности.

По займам в МФО – через сайт mfombudsman.kz.

К обращению необходимо приложить:

• заявление и анкету;

• договор микрозайма и график погашения;

• доказательство обращения в МФО и их ответ;

• документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.

Услуги омбудсманов – бесплатные. Их решения обязательны для исполнения. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заёмщика и кредитора. При этом важно помнить: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.

Как проходит процедура банкротства физических лиц?

В случае, если заёмщик не имеет возможности погасить задолженность, то применяется процедура банкротства граждан Республики Казахстан в соответствии с Законом «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан».

Задолженность может быть списана при одновременном соблюдении следующих условий:

сумма долга превышает 1600 МРП ;

; отсутствует достаточный доход для его погашения;

отсутствует имущество, которое можно реализовать (включая долю в совместной собственности);

не производились платежи по займу в течение 12 месяцев подряд ;

; заемщик не является индивидуальным предпринимателем;

в течение последних 7 лет не проходил процедуру банкротства;

не проходил процедуру банкротства; в течение последних 5 лет не проводил реструктуризацию долга.

Процедура бесплатна и инициируется через портал eGov.kz или в ЦОН.

Процедура банкротства дает возможность заёмщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед её началом необходимо оценить все последствия:

в течение 5 лет заёмщик не сможет получать новые кредиты и займы;

заёмщик не сможет получать новые кредиты и займы; в течение 3 лет после завершения процедуры заёмщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением;

после завершения процедуры заёмщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением; сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и могут повлиять на дальнейшую финансовую репутацию.

Напомним, что У трёх миллионов казахстанцев стоит запрет на выдачу кредитов. А более 1000 жителей ЗКО стали жертвами финансовых пирамид, общий ущерб превысил 1,1 миллиарда тенге. За последние три года зарегистрировано 13 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами.