Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК рассказали, что для заёмщиков действует единый порядок взаимодействия с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами. Если у вас возникли финансовые трудности, вы можете подать кредитору письменное заявление об изменении условий займа.
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие трудности. Это могут быть:
- справка о безработице,
- приказ работодателя об увольнении или отпуске без сохранения зарплаты,
- справка о болезни вашей или близких родственников,
- свидетельство о смерти близкого родственника,
- документы о материальном ущербе, несчастном случае, действиях третьих лиц,
- справка об инвалидности,
- судебные решения и другие документы.
Полный список документов – на на сайте Агентства. Подать заявление можно лично, через мобильное приложение или e-mail (если это предусмотрено договором). Кредитор обязан рассмотреть его и дать ответ в течение 15 календарных дней.
Куда обратиться, если вас не устроило решение кредитора?
Если принятое кредитором решение не устраивает заёмщика, то можно обратиться к банковскому либо микрофинансовому омбудсманам.
По займам в банках – через сайт bank-ombudsman.kz.
К обращению необходимо приложить:
• договор и график платежей;
• доказательство обращения в банк или коллекторское агентство и их ответ;
• документы, подтверждающие финансовые трудности.
По займам в МФО – через сайт mfombudsman.kz.
К обращению необходимо приложить:
• заявление и анкету;
• договор микрозайма и график погашения;
• доказательство обращения в МФО и их ответ;
• документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.
Услуги омбудсманов – бесплатные. Их решения обязательны для исполнения. Омбудсманы помогают найти взаимоприемлемое решение для заёмщика и кредитора. При этом важно помнить: подать заявление омбудсману можно только после официального обращения к кредитору и получения ответа.
Как проходит процедура банкротства физических лиц?
В случае, если заёмщик не имеет возможности погасить задолженность, то применяется процедура банкротства граждан Республики Казахстан в соответствии с Законом «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан».
Задолженность может быть списана при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма долга превышает 1600 МРП;
- отсутствует достаточный доход для его погашения;
- отсутствует имущество, которое можно реализовать (включая долю в совместной собственности);
- не производились платежи по займу в течение 12 месяцев подряд;
- заемщик не является индивидуальным предпринимателем;
- в течение последних 7 лет не проходил процедуру банкротства;
- в течение последних 5 лет не проводил реструктуризацию долга.
Процедура бесплатна и инициируется через портал eGov.kz или в ЦОН.
Процедура банкротства дает возможность заёмщикам в законном порядке решить вопросы с задолженностью и полностью прекратить свои долговые обязательства, однако перед её началом необходимо оценить все последствия:
- в течение 5 лет заёмщик не сможет получать новые кредиты и займы;
- в течение 3 лет после завершения процедуры заёмщик не вправе занимать должности в государственных и квазигосударственных организациях, связанные с финансовым управлением;
- сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и могут повлиять на дальнейшую финансовую репутацию.
Напомним, что У трёх миллионов казахстанцев стоит запрет на выдачу кредитов. А более 1000 жителей ЗКО стали жертвами финансовых пирамид, общий ущерб превысил 1,1 миллиарда тенге. За последние три года зарегистрировано 13 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами.