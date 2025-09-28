Ущерб превысил 1,1 миллиард тенге.

Заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Жандос Кенжебаев рассказал, что за последние три года зарегистрировано 13 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Пострадали более 1000 жителей области, а общий ущерб превысил 1,1 миллиарда тенге. По девяти делам уже вынесены приговоры, остальные ещё расследуются. Также выявлены случаи отмывания доходов от вкладчиков на сумму более 76 миллионов тенге. В качестве меры пресечения департамент конфисковал имущество обвиняемых на 113 миллионов тенге.

Кенжебаев отметил, что ответственность предусмотрена не только за организацию и руководство финансовыми пирамидами, но и за их рекламу. Наказание может быть в виде крупных штрафов или лишения свободы до четырёх лет. В этом году уже возбуждено одно дело за рекламу финпирамиды. Кроме того, с начала года через систему «Кибернадзор» было заблокировано 545 сайтов и удалён чат в WhatsApp с 957 участниками.