По данным РГП «Казгидромет», в воскресенье, 28 сентября, в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +18 градусов, +7 градусов.
В Атырауской области синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, днем +20 градусов, ночью +8.
На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью +6.
Дождь с грозой ожидается в Актюбинской области. Днем +20 градусов, ночью +12.