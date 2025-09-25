Теперь иностранцы остались без части денег, к тому же должны выплатить крупный штраф.

В Департаменте госдоходов Мангистауской области сообщили о фактах незаконного ввоза валюты через таможенный пост «Бейнеу». Нарушения были выявлены во время проверки поезда «Волгоград – Ташкент».

В первом случаи 58-летний гражданин Узбекистана не задекларировал свои 20 000 долларов США перед пересечением границы. По решению суда его признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 1 343 350 тенге. После вступления в силу постановления суда владельцу вернут 10 000 долларов США.

В аналогичной ситуации оказалась и 55-летняя гражданка Узбекистан. Она также не задекларировала 17 600 долларов США перед пересечением границы. Суд также признал ее виновной в административном нарушении и оштрафовал ее 1 020 946 тенге в доход государства. После вступления в силу постановления суда ей вернут 10 000 долларов США.

Напомним, что с 25 сентября 2025 года в Казахстане из оборота вышли пятитысячные купюры 2011 и 2023 года.