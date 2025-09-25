Ещё 9 тысяч получают бесплатное льготное питание.

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Саягуль Галиева рассказала, что во всех государственных школах региона организовано питание для учеников. Меню составляется с учётом возраста детей и норм по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам. Из 56 461 школьника горячим обедом обеспечены 50 359 учащихся начальной школы.

Также бесплатное горячее питание предоставляют детям:

Детям из семей, получающих адресную социальную помощь (1 категория) – 2 115

Детям из семей с доходом ниже прожиточного минимума (2 категория) – 2 862

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (3 категория) – 409

Детям из иных категорий (4 категория это многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями и др.) – 3 797

Детям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (5 категория) – 170.

Для остальных школьников работает платный буфет. Он открыт весь учебный день и предлагает полезные блюда и напитки, соответствующие санитарным нормам за соблюдением которых ведется ежедневный контроль.

По словам Галиевой, для предоставления льготного и бесплатного питания в 88 школах планировалось внедрить автоматизированные системы учёта (АПК). Пока они работают в 7 школах, интегрированных с системой «Социальный кошелёк». Всего эта система внедрена в 95 школах области, в остальных 261 школе используется приложение «Бизнес-кошелёк».

Напомним, что в школах страны с нового учебного года дети питаются по обновленному меню. По новому стандарту снижено содержание сахара и соли, увеличили потребления овощей, фруктов и молочной продукции, исключили сладкие газированные напитки и соки, их заменили на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой.