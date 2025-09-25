Мужчина разрезал тент прицепа грузового автомобиля и украл оттуда электронные сигареты. Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 21-летний житель Уральска.

Фуры с российским грузом задержали в Уральске: один большегруз «вскрыли» на СВХ

Водители большегрузов пожаловались на то, что сотрудники департамента государственных доходов ЗКО с 19 сентября при пересечении границы с поста «Сырым» отправляют всех водителей с российским товаром без разбора на склад временного хранения в Уральск. На следующий день в редакцию «МГ» сообщили, что на территории СВХ произошла кража.

В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили и рассказали, что кража произошла на территории склада временного хранения 23 сентября.

— Мужчина разрезал тент прицепа грузового автомобиля и украл оттуда электронные сигареты. Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 21-летний житель Уральска. Задержанный признал свою вину, похищенное имущество изъято, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.