Легализация касается исключительно технического применения растения.

На сайте премьер-министра Казахстана опубликовано постановление о списке сортов конопли, которые можно выращивать в промышленных целях. Эти сорта не предназначены для производства наркотических или психотропных веществ.

Правительство постановило:

Утвердить прилагаемые сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных

с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. Постановление вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

В списке для выращивания более 218 сортов. Ознакомитmся со списком можно на сайте премьер-министра.

Напомним, обсуждать вопрос культивирования начали еще в апреле 2025 года. Инициатива была направлена на развитие промышленности конопли и привлечение инвестиций. Контроль за производством и переработкой будет осуществляться МВД совместно с министерством сельского хозяйства. По данным комитета по контролю за наркотиками, на выращивание технической конопли уже выдали четыре лицензии.