Списки планируется опубликовать 26 сентября либо в начале следующей недели.

В кулуарах сената вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что уже завтра, 26 сентября, планируется опубликовать списки ОКЭД — видов деятельности, которым с 2026 года разрешат или запретят работать в спецналоговом режиме по упрощённой декларации.

По его словам, документ выложат на сайте legalacts.egov.kz, где любой желающий сможет оставить комментарии или предложения. Также списки появятся на сайте миннацэкономики. Если не завтра, то в начале следующей недели. Какие именно виды деятельности войдут в разрешительный или запретительный список, Амрин уточнять не стал и предложил дождаться официальной публикации.

Напомним, что индивидуальным предпринимателям с годовым доходом меньше 360 МРП разрешили работать без оформления ИП. Если человек работает сам на себя, он может просто платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физлицо через декларацию 270. Также в середине сентября уральцам разъяснили новый налоговый кодекс. Жить и работать по новому налоговому кодексу казахстанцы начнут с 2026 года.