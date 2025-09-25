Казахстанцы, совершающие покупки в зарубежных интернет-магазинах, будут обязаны сдавать декларацию электронной торговли. Такие изменения ратифицировал сенат в рамках договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Покупки товаров с AliExpress и Temu обяжут декларировать в Казахстане

Раньше покупатели были обязаны декларировать только покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 200 евро или 31 килограмм и уплачивать за них пошлину в 15%. Теперь декларировать нужно будет все товары, но в упрощенном порядке – с использованием электронной таможенной декларации.

— В документе закреплены понятия «оператор электронной торговли» и «товары, приобретенные в электронной торговле». Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощённом порядке с использованием электронной таможенной декларации, — написал руководитель аппарата сената Максим Споткай в Telegram-канале.

Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку.

Фото: pixabay.com