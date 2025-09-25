Документ размещён на сайте «Открытые НПА»" для публичного обсуждения до 10 октября.

Цель проекта – выдача дубликатов Регистрационного свидетельства через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

При формировании ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС «ЦОН» с ЕИС «Беркут» в интересах обеспечения единообразия установочных данных в Национальных реестрах.

В этой связи исключается необходимость перевода паспортов иностранных граждан.