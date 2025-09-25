В Казахстане подготовили новые правила формирования ИИН иностранцам
МВД подготовило Правила оказания государственной услуги «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».
Документ размещён на сайте «Открытые НПА»" для публичного обсуждения до 10 октября.
Цель проекта – выдача дубликатов Регистрационного свидетельства через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
При формировании ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС «ЦОН» с ЕИС «Беркут» в интересах обеспечения единообразия установочных данных в Национальных реестрах.
В этой связи исключается необходимость перевода паспортов иностранных граждан.