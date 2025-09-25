25 сентября объявлен конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции.

В Казахстане стартовал конкурс на лучшее название первой атомной электростанции. О его запуске 25 сентября объявило Агентство по атомной энергии. Принять участие может любой житель страны через мобильное приложение eGov Mobile. Всем пользователям разослано уведомление о старте конкурса.

Чтобы принять участие, необходимо:

выбрать язык (казахский или русский);

предложить свой вариант названия;

кратко описать его смысл (необязательно);

подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Сбор идей продлится до 23:59 10 октября 2025 года. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Агентства по атомной энергии и в его соцсетях. Организаторы приглашают всех внести свой вклад в историю страны и придумать название для первой казахстанской. АЭС.

Напомним, что в селе Улькен Алматинской области прошла торжественная церемония. Здесь начинаются инженерно-изыскательские работы по строительству АЭС в Казахстане. От этих работ зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надёжность и экономическая эффективность всего проекта. Позже в своем послании народу Казахстана президент отметил, что одной атомной станции, которую строят вместе с «Росатомом», будет мало — уже пора думать о второй и третьей.



