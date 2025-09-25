Полиция накажет не всех участников драки.

В соцсетях появилось видео жестокого избиения. На кадрах видно, как одна девушка сбила другую с ног и начала бить руками и ногами, в том числе по голове. Пострадавшая не сопротивлялась. Всё происходящее снимал на камеру другой подросток, при этом на записи слышно: «Лиана, всё».

Нападавшая требовала извинений, и потерпевшая сразу извинилась. Видео сопровождается нецензурной бранью и ударами. Видео длится более минуты и все это время лежащую на земле девочку избивают.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что конфликт произошёл между студентками колледжа. По факту избиения возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Подозреваемую поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Все участники поставлены на профилактический учёт, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростков привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Правовую оценку даст полиция и подростку, который снял и распространил видео, но не сообщил о случившемся.

Напомним, что в Атырау недавно случилась еще одно избиение, только в этом случаи взрослый мужчина избил ребенка на детской площадке.



