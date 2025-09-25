Полицейские могут получить доступ к камерам ночных клубов в Казахстане.

По данным kursiv.media, сенатор Бибигуль Жексенбай обратилась к премьер-министру с депзапросом, затронув вопросы порядка и безопасности в увеселительных заведениях. Она предложила обязать ночные клубы и бары предоставлять полиции онлайн-доступ к камерам видеонаблюдения, а их владельцев — отвечать за жизнь посетителей.

Депутат рассказала, что с января по август 2025 года на номер «102» поступило 45 992 жалобы на нарушения в барах, клубах и ресторанах. Только из клубов зафиксировано 2718 жалоб, из ресторанов — 2269, из кафе — 6582. В Алматы зарегистрировано свыше 11 тысяч обращений, в Шымкенте — более 5,6 тысяч.

Сенатор напомнила и о трагедии в одном из алматинских клубов, где конфликт привел к гибели 19-летнего посетителя. По словам Жексенбай, в этой сфере сохраняются проявления «теневой экономики»: незаконная продажа алкоголя, уход от налогов, недостаточный контроль за лицензированием, системные нарушения общественного порядка и безопасности.

Она подчеркнула, что наказания для владельцев заведений остаются неэффективными, а бюджет недополучает значительные суммы налогов.

Жексенбай считает, что нужно ужесточить правила лицензирования баров и клубов, а также обязать владельцев обеспечивать безопасность гостей.

– Необходимо ввести обязательные стандарты безопасности: онлайн-доступ полиции к камерам видеонаблюдения, охрану, пожарную сигнализацию, эвакуационные выходы и персональную ответственность владельцев за жизнь и здоровье посетителей, – подчеркнула сенатор.

Также она предложила ограничить время работы и усилить контроль за продажей алкоголя, создать единый госреестр клубов и баров с открытой информацией о проверках и нарушениях, наладить межведомственное взаимодействие в этой сфере акиматов, МВД, МЧС и налоговых органов.

