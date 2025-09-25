Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласында «Жақ сақшы» сыныбы ашылды. Жаңа сынып №5 мектепте өз жұмысын бастады.
Жаңа бастамаға Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының ардагері Шектебаев Ишбулат Төреғожаұлының есімі берілді. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
— Іс-шараға Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жеке құраммен жұмыс жөніндегі басқармасының бастығы полиция полковнигі Қадыржан Сағын, Бөрлі аудандық полиция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі Сұлтан Шалдарбеков, ішкі істер органдарының ардагерлері, аудандық әкімдік пен прокуратура өкілдері, мектеп ұжымы мен оқушылары, сондай-ақ Ишбулат Төреғожаұлының балалары мен туыстары қатысты, — делінген Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің хабарламасында.
«Жас сақшы» сыныбына 25 оқушы қабылданыпты. Балалар салтанатты түрде ант қабылдады. Жас өрендерге арнайы «Жас сақшы» деген куәліктер табысталды. Бұл бастама – жас ұрпақтың бойында патриоттық рухты қалыптастыру, құқықтық мәдениетті арттыру және құқық қорғау саласына деген қызығушылықты дамыту мақсатында жүзеге асырылып жатыр.
Салтанатты жиында жас сақшылар полиция қызметкерлерімен кездесіп, олардың қызметі жайлы сұрап, толғандырған сауалдарын жолдаған. Іс-шарада полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлері қоян-қолтық ұрыстың түрлі тәсілдерін көрсеткен.
Балаларды барынша дұрыс бейімдеу мен тәрбиелеу мақсатында полиция департаменті мен мектеп басшылығы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойып, алдағы бірлескен жұмыстың бағытын айқындады.Сонымен қатар қатысушылар полицияның арнайы жасақ жауынгерлері, мектептің өнерлі оқушылары дайындаған әсерлі қойылымдарының куәсі болды.
«Жас сақшы» сыныптары Қазақстанның әртүрлі облыстарында ашылып, жастарды құқықтық тәртіпке баулу және патриоттық сезімдерін нығайту бағытында маңызды рөл атқаруда. Жалпы, бұл жоба қоғам мен полиция арасындағы байланысты нығайтып, жастарды әлеуметтік жауапкершілікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
Полиция мамандығының имиджін көтеру. Жастар арасында полиция қызметкерлері туралы оң пікір қалыптастыруға септігін тигізеді№ Сонымен қатар, патриоттық тәрбие беру. Жас ұрпақтың Отанына деген сүйіспеншілігін, құрметін арттыру, сонымен бірге құқықтық тәртіп пен қоғамда әділдік орнатуға үлес қосуға бағыттайды.
Естеріңізге сала кетейік, Батыс Қазақстан облысында алғаш «Жас сақшы» сыныбы 2024 жылы Орал қаласында ашылды.