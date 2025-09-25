Днём 26 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 26 сентября

По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере и юге области дождь, гроза. Ночью + 10 градусов. Ветер северный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Дождь. Днём +18. Ночью +15 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. На западе и севере области дождь. Днём +27 градусов, ночью +15. Ветер северный: 14 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. На западе и севере области дождь, гроза. Температура воздуха днём составит +25 градусов, ночью +18. Ветер северо-восточный: 20 м/с.