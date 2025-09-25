В том числе Мангистауская область и область Жетысу.

Во втором квартале 2025 года казахстанские семьи тратили в среднем 28,8 тысяч тенге на здоровье.

По данным energyprom.kz, это на 6,6% меньше, чем год назад. Основная часть денег ушла на лекарства и медоборудование. Больше всего на эти цели тратили жители Карагандинской области. Меньше всего — в Жетысуской (8,6 тыс. тг), ЗКО (8,6 тыс. тг) и Мангистауской (9,8 тыс. тг) областях.

По итогам августа лекарства выросли на 1,5% за месяц и на 9,9% за год. Среди тех лекарств, по которым Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК ведёт регулярный мониторинг, в месячной динамике сильнее всего подорожали:

активированный уголь (на 10,7%),

ацетилсалициловая кислота (на 4,1%),

«Но-шпа» (на 4%),

«Канефрон Н» (на 3,8%),

«Корвалол» (на 3,3%),

спрей «Аквалор Форте» (на 2,5%)

«Смекта» (на 1,6%).

Подешевели:

«Фенистил Нью» стали дешевле на 0,1%,

«Флемоксин Солютаб» — на 0,3%,

«Супрастин» — на 0,4%,

«Ренни» — на 0,8%,

«Ацикловир» — на 1,5%.

За год сильнее всего выросли в цене:

«Корвалол» (+29,8%),

«Канефрон Н» (+28,1%),

активированный уголь (+24,6%).

Единственный подешевевший препарат за год — «Нурофен» (–0,7%).

Напомним, что в Казахстане также подорожали непродовольственные товары. А еще министерство здравоохранения РК запустил пилотный проект «Онлайн медицина» для «обеспечения равного доступа населения, включая жителей сельских и отдалённых регионов, к качественной медицинской помощи».



