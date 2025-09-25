Недавнее солнечное затмение в Деве стало отправной точкой мощных перемен, а энергия равноденствия помогает людям принимать даже свои тени и слабости.

Как пишет YourTango, некоторые знаки получат возможность развернуть события к лучшему.

Весы

Представителям вашего знака предстоит столкнуться с пересмотром отношений. Хатор пояснила, что наступивший сезон поможет Весам восстановить равные условия в партнерстве и вернуть себе заслуженное уважение. Но не всё будет гладко – могут возникнуть острые споры из-за финансов или вопросов, связанных с детьми.

Скорпион

Солнце подарит ясность в мыслях, укрепит интуицию и поможет видеть людей такими, какие они есть на самом деле. Впрочем, с 24 по 28 сентября возможно напряжение, связанное с квадратом Марса и Плутона, что может спровоцировать семейные конфликты.

Стрелец

Стрельцы в последние месяцы прилагали немало усилий, и теперь на горизонте появляется вознаграждение. По словам Хатор, этот период принесёт чувство обновления и позволит восстановить баланс в дружеских и социальных связях. Справедливость вернётся, а результаты вложенного труда станут очевидными.

Козерог

У представителей этого знака появятся долгожданные продвижения – от повышения дохода до признания заслуг. Однако квадрат Марса и Плутона в конце сентября может вызвать временные трудности. Если же Козероги сохранят хладнокровие и умение отпускать лишнее, они смогут получить все, что заслуживают.

Фото: pixabay.com