С приходом Солнца в Весы жизнь четырёх знаков зодиака переполнится энергией удачи и возможностей.

Как пишет Your Tango, 25 сентября общение может даваться сложнее, чем обычно. Чтобы избежать недоразумений, придется прилагать дополнительные усилия – например, задавать уточняющие вопросы, звонить после отправки сообщений и продумывать, что именно вы хотите сказать.

Рак

Ракам сегодня важно быть максимально ясными в общении с семьей. Интуиция может подсказывать, что близкие и так понимают ваши намерения, но без чёткого объяснения легко возникают недоразумения. Активное слушание и четкие слова помогут сохранить гармонию дома, избежать конфликтов и создать эмоциональную безопасность.

Весы

Весы, обратите внимание на слова, которыми описываете себя. Самокритика и негативные формулировки блокируют положительную энергию. Говорите о себе так, чтобы демонстрировать собственные ценности и высокие стандарты без самообесценивания. Чёткость и уверенность в словах позволят притянуть удачу и финансовые возможности.

Козерог

Козероги, на работе и в карьерных разговорах важно быть откровенными и прямолинейными. Сегодня не стоит пытаться смягчить слова или подстраиваться под мнение других, потому что люди почувствуют неискренность. Прямота и честность в высказываниях помогут найти единомышленников.

Овен

Овны, в отношениях и разговорах о собственных чувствах нужна ясность. Возможно, сейчас вы ещё не совсем понимаете, чего ищете в партнере или в любви в целом. Сезон Весов может немного «пошатнуть весы», и ключевая задача – спокойно разобраться в себе. Когда вы осознаете свои истинные желания, любовь и удача найдут вас сами.

