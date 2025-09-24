Выступление главы государства состоялось 23 сентября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в общих дебатах юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прошли в Нью-Йорке. Выступление главы государства состоялось 23 сентября на платформе одного из ключевых международных форумов, где обсуждаются глобальные вызовы и пути укрепления мира.

Токаев выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Казахстана принципам дипломатии, многостороннего сотрудничества и мира. Он также отметил важность укрепления доверия между странами и необходимости совместных усилий для решения глобальных проблем.

Глава государства обратил внимание на международные кризисы, заявив, что выбор Казахстана — это диалог и мир, а не эскалация конфронтации. По словам Президента, сотрудничество стран на основе взаимного уважения и поиска компромиссов является ключом к устойчивому развитию.

Ещё одной важной темой выступления стала необходимость реформирования международных институтов, включая Организацию Объединённых Наций, чтобы они были более эффективными и отражали современные реалии мировой политики.

Кроме того, участие в дебатах дает Казахстану платформу для укрепления своего международного авторитета, привлечения инвестиций и развития внешнеполитических инициатив на глобальной арене.