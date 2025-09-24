Такую функцию в тестовом режиме запустило Минобороны на своём новом портале.

Выбрать воинскую часть для службы в армии можно будет через интернет

По информации министерства, начал работать сайт MyArmy.kz — цифровая площадка для взаимодействия между гражданами и армией. Через портал теперь можно воспользоваться услугами, для получения которых раньше нужно было лично обращаться в военкоматы. Например, есть возможность дистанционно подать заявку на службу по контракту или по призыву.

В Министерстве обороны РК рассчитывают, что это сделает работу призывных комиссий проще и прозрачнее, а также снизит уровень бюрократии.

Подать заявку на службу можно будет с помощью специальной формы на сайте. Сначала военкомат примет и изучит запрос. Затем потенциальному солдату нужно будет лично приехать на медкомиссию — ему сразу выдадут в электронном виде список необходимых анализов и справок. По итогам медосмотра военкомат вынесет решение: одобрить или отклонить заявку.

Правда, есть нюанс: пока что записаться на службу через сайт можно только в одну войсковую часть под номером 78460, которая базируется в Алматинской области.

Фото: pixabay.com



