По информации министерства, начал работать сайт MyArmy.kz — цифровая площадка для взаимодействия между гражданами и армией. Через портал теперь можно воспользоваться услугами, для получения которых раньше нужно было лично обращаться в военкоматы. Например, есть возможность дистанционно подать заявку на службу по контракту или по призыву.
В Министерстве обороны РК рассчитывают, что это сделает работу призывных комиссий проще и прозрачнее, а также снизит уровень бюрократии.
Подать заявку на службу можно будет с помощью специальной формы на сайте. Сначала военкомат примет и изучит запрос. Затем потенциальному солдату нужно будет лично приехать на медкомиссию — ему сразу выдадут в электронном виде список необходимых анализов и справок. По итогам медосмотра военкомат вынесет решение: одобрить или отклонить заявку.
Правда, есть нюанс: пока что записаться на службу через сайт можно только в одну войсковую часть под номером 78460, которая базируется в Алматинской области.
Фото: pixabay.com