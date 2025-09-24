По данным РГП «Казгидромет», на западе и севере области дождь, гроза. Ночью + 16 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Атырауской области ясно. Без осадков. Днём +30. Ночью +16 градусов тепла. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами. На западе и севере области дождь, гроза. Днём +29 градусов, ночью +15. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днём составит +30 градусов, ночью +18. Ветер северо-восточный: 14 м/с.