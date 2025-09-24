Согласно документу, казахстанских школьников с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19 выявленных при утреннем фильтре должны своевременно отстранять от уроков. Заболевших детей в течение дня будут изолировать до прихода родителей.

Отстранять от уроков будут казахстанских школьников с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19

Новое постановление подписала главный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова. Документ предусматривает вакцинацию, усиление контроля в школах, медучреждениях и введение ряда профилактических правил.

Если в классе заболеют 20-30% детей, отменят кабинетную систему. При заболевании более трети учеников класс переведут на онлайн-обучение. Учебные заведения должны установить санитайзеры и проводить с детьми разъяснительные уроки по гигиене. С 15 сентября в стране стартует вакцинация от гриппа. А с 1 октября медики обязаны носить маски, а в больницах появятся фильтры и антисептики.

В зоне особого внимания в эпидсезон находятся беременные женщины и дети младше одного года. Согласно документу, для них предусмотрено первоочередное обслуживание вызовов на дому. Медики обязаны проводить ежедневный патронаж таких пациентов, контролировать состояние и при осложнениях, например, пневмониях – обеспечивать своевременную госпитализацию.

С 1 октября будет вестись ежедневный мониторинг заболеваемости среди этой категории населения.