Недобор — 36 млрд тенге: депутаты недовольны благодушным отношением к иностранным маркетплейсам

В 2023 году зарубежные маркетплейсы уплатили всего лишь 24,3 миллиарда тенге налогов, хотя товары, приобретенные казахстанцами в иностранных интернет-магазинах за тот год, составили 505 миллиардов тенге.

Партия «Ак жол» считает, что иностранные маркетплейсы должны были уплатить в предыдущие годы больше налогов, чем фактически направили в бюджет.

Глава партии «Ак жол» Азат Перуашев во время заседания мажилиса зачитал депутатский запрос на имя вице-премьера Серика Жумангарина. В нем он отметил, что 26 февраля партия направила запрос о налогообложении иностранных маркетплейсов. 20 марта парламентарии получили ответ, который, по их мнению, противоречит реальной ситуации и статистике Нацбанка.

— При всем уважении, не можем согласиться с таким ответом, который вместо анализа реальных данных, так сказать, «жонглирует» цифрами, — сказал Перуашев. — Правительство утверждает, что иностранные маркетплейсы уплатили налоги на сумму более 83 миллиардов тенге, однако эта сумма была уплачена более чем за три года – с 2022 по 2024 годы.

В 2023 году зарубежные маркетплейсы уплатили всего лишь 24,3 миллиарда тенге налогов, хотя товары, приобретенные казахстанцами в иностранных интернет-магазинах за тот год, составили 1,1 миллиарда долларов США, или 505 миллиардов тенге, согласно данным Нацбанка.

— 24 миллиарда от 505 млрд – это не 12% (как должно быть при уплате НДС), а всего лишь 4,8%. На самом деле, НДС от 500 млрд должен был составить 60 млрд тенге, а никак не 24. Это же элементарная арифметика, господин вице-премьер. Как можно при таких данных утверждать, будто иностранные торговые площадки оплачивают НДС? – задался вопросом Перуашев.

В 2023 году иностранные маркетплейсы не уплатили 36 миллиардов тенге налогов, или в 2,5 раза меньше положенного, зачитал глава партии.

— Вызывает вопросы, почему госорганы, которые готовы увеличить налоги на отечественных предпринимателей, сквозь пальцы смотрят на уклонение от налогов со стороны иностранных поставщиков, – подметил Перуашев.

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