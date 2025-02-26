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Социум Экономика

Депутаты предложили обязать Temu, Amazon, AliExpress платить НДС и регистрироваться в Казахстане

В 2023 году иностранные маркетплейсы поставили в Казахстан товаров на 505 млрд тенге, при этом уплатив в бюджет 24 миллиарда тенге или 4,8% от оборота.
Кристина Кобина
Депутаты предложили обязать Temu, Amazon, AliExpress платить НДС и регистрироваться в Казахстане

Депутат Азат Перуашев выступил с инициативой введения новых требований к иностранным маркетплейсам, таким как Temu, Amazon, AliExpress. Мажилисмен подчеркнул, что отсутствие регулирования ведет к значительным потерям для бюджета страны и ставит казахстанских предпринимателей в неравные условия с зарубежными конкурентами.

По его данным, в 2023 году иностранные маркетплейсы поставили в Казахстан товаров на 505 млрд тенге, при этом уплатив в бюджет 24 миллиарда тенге или 4,8% от оборота. Как отметил депутат, это указывает на полный уход от таможенных пошлин и в 2,5 раза меньше НДС.

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— Только по уклонению от НДС от операций иностранных маркетплейсов бюджет в 2023 году недополучил более 60 миллиардов тенге, не говоря уже о недополученном ИПН с рабочих мест на производстве. Фискальная нагрузка казахстанских маркетплейсов по тем же импортируемым товарам, по данным экспертов, составляет 16,3%, то есть почти в четыре раза выше. Казахстанские предприниматели, ведущие деятельность через локальные платформы, обязаны уплачивать до 62% различных сборов, — указал Перуашев в своём депутатском запросе. 

«Акжоловец» отметил, что по оценке экспертов, при реализации товаров на те же 505 миллиардов тенге через казахстанские площадки, бюджет получил бы не 24, а 106 миллиардов тенге. 

— Считаем, такое положение огромной брешью в налогообложении импорта, которая позволяет им получать несправедливые конкурентные преимущества против казахстанских производителей. При этом нужно иметь в виду, что объёмы электронной коммерции удваиваются каждые два года. В этом году недополученная прибыль бюджета от иностранных маркетплейсов составит уже более 250 миллиардов тенге. И во многом это будет создано путём вытеснения казахстанских предприятий, закрытия их рабочих мест, — пояснил мажилисмен. 

Депутат предложил

  • ввести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана;
  • по примеру Индии рассмотреть вопрос о введении для иностранных маркетплейсов обязательства по коллаборации с казахстанскими площадками и производителями;
  • ввести обязательную уплату НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей, для иностранных потребителей;
  • рассмотреть вопрос о снижении либо обнулении параметров беспошлинной торговли, реализуемой через иностранные торговые сети;
  • разработать меры государственной поддержки для отечественной интернет-коммерции и её участников, включая интеграцию с международными платёжными системами, содействие в организации сервисов и логистики.

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