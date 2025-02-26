Ириклинское водохранилище увеличило сброс воды в Урал

Сегодня, 26 февраля, в акимате ЗКО прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основным рассматриваемым вопросом стала работа по предотвращению возможных паводков. По словам акима области Наримана Турегалиева, подготовка к паводкоопасному периоду в регионе идет полным ходом: построены дамбы, проведены берегоукрепительные работы, подготовлена техника и необходимые материалы. Однако на протяжении нескольких дней в регионе идет снег.

– Как вы сами видите сейчас выпали осадки, превышающие месячную норму. В связи с этим мы должны оперативно принимать меры, нужно своевременно вывозить снег из населенных пунктов, - сказал глава региона.

Директор ЗКОФ «Казгидромет» Тлеген Шапанов доложился о гидрометеорологической ситуации в регионе и о прогнозах на ближайшие дни. Так, по его словам, с 21 по 24 февраля область находится под влиянием южно-каспийского циклона. По этой причине в регионе шли осадки. Циклон в основном коснулся северную и восточную часть ЗКО. За три дня в Уральске и в районе Байтерек, а также Шынгырлауском, Сырымском и Теректинском районах выпала месячная норма осадков. В Бурлинском, Каратобинском и Жангалинском районах - в пределах нормы. В других районах - ниже нормы.

– Средняя толщина снежного покрова в области составляет ниже нормы. В Уральске, в Бурлинском районе и в районе Байтерек варьируется в пределах нормы. Лишь в Шынгырлауском районе толщина снежного покрова выше нормы. С 17 по 21 февраля область находилась под влиянием арктического антициклона. Поэтому температура воздуха снизилась до -25 градусов. Из-за этого увеличилась глубина промерзания почвы, - сказал Тлеген Шапанов.

Директор филиала также отметил, что с 26 февраля увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища, которое расположено в соседней Оренбургской области. Причина - увеличение сброса с вышерасположенных водохранилищ Верхнеуральск и Магнитогорск. Так, с Верхнеуральского водохранилища сброс воды увеличили с 6 кубометров в секунду до 25, с Магнитогорского - с 7 кубометров в секунду до 28. Соответственно объем воды в Ириклинском водохранилище также увеличился, и сейчас вынуждено сбрасывать 156 кубометров в секунду. Такой показатель, по словам Шапанова, сохранится до 4 марта. Заполненность Ириклинского водохранилища составляет 2500 миллионов кубометров.

Тлеген Шапанов также поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 27 февраля в северной и восточной части ЗКО ожидается снег и низовая метель. Скорость ветра с порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 10 до 20 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов мороза.

28 февраля в регионе осадков не ожидается, на севере и востоке области прогнозируется туман.

Что касается погоды в марте, то средняя температура по области составит -2+4 градуса, что на 2 градуса выше нормы. В первые 10 дней марта температура воздуха составит -10-15 градусов. Далее ожидается потепление от +1 до +6 градусов. Такой прогноз сохранится и в последующие дни. К концу марта ночью по области будет от +1 до +1, ночью от +5 до +10 градусов. При этом синоптики прогнозируют, что осадков выпадет больше месячной нормы, возможны осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра. Тлеген Шапанов при этом подчеркнул, что прогнозы являются консультативными и будут корректироваться.

О состоянии водохранилищ области доложился и.о. руководителя «Казводхоз» Рауан Хусаинов. По его словам, состояние водохранилищ региона стабильное, уровень воды - без изменений. Средняя наполненность водоемов составляет 50%.