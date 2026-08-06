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Социум

Замакима Уральска проверил ремонт тротуаров и скверов

За счет сэкономленных средств ремонтируют тротуар возле филармонии.
Арайлым Усербаева
Замакима Уральска проверил ремонт тротуаров и скверов
Фото "МГ"

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев проинспектировал ремонт и благоустройство нескольких городских территорий.

Ремонт тротуаров и скверы по "Бюджету народного участия"

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Первым пунктом объезда стал участок по проспекту Назарбаева - перед зданием облыстной филармонии. Здесь идет текущий ремонт пешеходной зоны. Работы проводят за счет средств, сэкономленных в рамках проекта по ремонту тротуара по проспекту Назарбаева (на участке от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова). Речь идет о 60 миллионах тенге.  На этом месте проведут такую же работу, как и на предыдущем участке, то есть расширят пешеходную зону, высадят побольше зелени, обновят брусчатку, отремонтируют арычную систему, установят урны, скамейки и освещение

Также Жандос Дуйсенгалиев оценил благоустройство сквера и центрального парка на набережной в поселке Деркул. Оба эти объекта реализуют в рамках программы "Бюджет народного участия".

Помощь меценатов

Кроме того, замакима проверил работы, которые ведутся за счет спонсорских средств:

  • по улице Толенина, 52 (спонсор — ТОО "СВС Батыс");
  • в микрорайоне Северо-Восток, 37 (спонсор — ТОО "УЕС").

По итогам поездки подрядным организациям поручили strictly соблюдать качество, завершить все объекты в установленные сроки и проводить благоустройство согласно предъявляемым требованиям.

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