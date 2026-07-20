В Уральске сэкономили 60 млн тенге на ремонте проспекта и обновят тротуар у дома Карева

В Уральске полным ходом идет масштабная модернизация пешеходной зоны вдоль главного проспекта города. Напомним, в прошлом году ремонт тротуара провели на отрезке проспекта Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Молдагалиевой. Объект был переходящим. В этом сезоне работы продолжились до улицы Досмухамедова.

В городском акимате обещали, что после реконструкции здесь появится по-настоящему комфортная и безопасная среда для пешеходов. В рамках проекта на участке поменяли старый асфальт на новую брусчатку, а края дороги укрепили долговечными гранитными бордюрами. На пешеходной зоне установили новые удобные лавочки, урны и современное освещение. Кроме того, подрядчики обновили арычные лотки и другие инженерные элементы, а также отремонтировали прилегающее дорожное покрытие, постелили свежий газон, высадили деревья и декоративные кустарники.

Как добавили в городском акимате, на сэкономленные средства власти решили отремонтировать участок тротуара перед филармонией (домом Карева). Речь идет о 60 миллионах тенге.

- На этом месте проведут такую же работу, как и на предыдущем участке, то есть расширят пешеходную зону, высадят побольше зелени, обновят брусчатку, отремонтируют арычную систему, установят урны, скамейки и освещение. Работы уже начаты, - отметили в акимате.

К слову, подрядчиком является ТОО "Шымкент жасыл кала". Завершить ремонт участка планируют в ближайшее время.