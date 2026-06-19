В городском акимате обещают, что после реконструкции здесь появится по-настоящему комфортная и безопасная среда для пешеходов.

В Уральске полным ходом идет масштабная модернизация пешеходной зоны вдоль главного проспекта города. В этом году строители зашли на новый участок.

Напомним, в прошлом году текущий ремонт тротуара провели на отрезке проспекта Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Молдагалиевой. В текущем сезоне работы решили продолжить - сейчас благоустройство идет дальше, до улицы Досмухамедова.

В городском акимате обещают, что после реконструкции здесь появится по-настоящему комфортная и безопасная среда для пешеходов.

В рамках проекта на участке меняют старое и разбитое асфальтовое покрытие на новую брусчатку, а края дороги укрепляют долговечными гранитными бордюрами. На пешеходной зоне установят новые удобные лавочки, урны и смонтируют современное освещение. Кроме того, подрядчики обновят арычные лотки, другие инженерные элементы, а также отремонтируют прилегающее дорожное покрытие.

Особое внимание уделят внешнему виду - здесь постелют свежий газон, высадят деревья и декоративные кустарники.

После завершения всех работ этот отрезок проспекта должен превратиться в современное общественное пространство, где уральцы смогут с комфортом гулять и отдыхать. В администрации города добавили, что благоустройство Уральска и создание уютной городской среды будет продолжаться поэтапно.