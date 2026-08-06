2,5 млн тенге за два месяца: житель Атырау содержал фейковую вдову из соцсетей

"Роза красная моя…" - эта история, случившаяся в Атырау, могла бы закончиться красивым романом, если бы миловидная вдова по имени Роза не оказалась 34-летним мужчиной, соощает Telegram-канал Halyqstan.

Роман развивался в соцсети. Горожанин поставил на аватар фотографию незнакомки и в беседах так искусно изображал 44-летнюю чуткую, откровенную и умеющую расположить к себе женщину, что его визави по ту сторону экрана влюбился по уши.

В одной из бесед Роза рассказала ему, что трагически овдовела четыре года назад после ДТП. За разговорами о жизни «женщина» понемногу приучала нового знакомого к мысли, что судьба одинокой вдовы - сплошная череда финансовых испытаний.

Сначала ей были нужны деньги на продукты. Затем на долги, штрафы и другие срочные расходы. Собеседник не отказывал. Иногда он переводил тысячу тенге, иногда - 20, 50 или 70 тысяч. В отдельные дни деньги уходили по семь-восемь раз подряд через Halyk Bank, Kaspi, Qiwi, Beeline, Avtobys и даже "Казпочту".

Несколько переводов мужчина сделал со счета своей дочери. В итоге за два месяца виртуального романа "Роза" получил от нового знакомого около 170 переводов и в общей сложности выманил более 2,5 млн тенге.

Но вскоре обман раскрылся. С разбитым сердцем мужчина обратился в правоохранительные органы уже зная, кто на самом деле скрывался за улыбающейся аватаркой.

Как выяснилось в суде, 34-летний мужчина уже был ранее судим за мошенничество. На процессе он полностью признал вину, извинился и вернул все 2 580 900 тенге. Потерпевший простил подсудимого, отказался от гражданского иска и сам попросил суд не наказывать его строго.

В итоге суд признал его виновным в мошенничестве с использованием информационной системы и назначил ему 500 часов общественных работ.