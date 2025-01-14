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Социум

Temu, Ozon, Pinduoduo: зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

Казахстанцы стали больше тратить денег на онлайн-покупки. По итогам 11 месяцев 2024 года казахстанцы потратили 3,2 трлн тенге.
Кристина Кобина
Temu, Ozon, Pinduoduo: зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

Казахстанцы стали больше тратить денег на онлайн-покупки. По итогам 11 месяцев 2024 года казахстанцы потратили 3,2 трлн тенге. Такие данные на заседании правительства, где рассматривался вопрос развития электронной торговли, привел министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. 

В частности, глава ведомства сообщил, что начиная с 2020 года объем электронной торговли в стране увеличился в пять раз. К 2029 году показатель электронной торговли планируется увеличить практически в три раза и довести его до 9,3 трлн тенге. Для продвижения этой сферы правительством принят план развития онлайн-коммерции. 

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Также Арман Шаккалиев сообщил, что работу иностранных маркетплейсов законодательно урегулируют в Казахстане.

Он отметил, что на рынке появляются новые иностранные маркетплейсы, что, как полагали в правительстве, должно было поспособствовать улучшению сервиса, ассортимента товаров и цены для потребителей. Однако с развитием трансграничной онлайн-торговли растёт и количество жалоб потребителей на зарубежные маркетплейсы.

— Эти проблемы возникают из-за того, что иностранные маркетплейсы и продавцы находятся вне юрисдикции Казахстана. Это создаёт риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права, — сказал Шаккалиев на заседании правительства. 

По его словам, из-за значительных расстояний между странами выполнение требований по возврату или обмену товаров зачастую становится невозможным. Также товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины, не проходят процедуру сертификации, что ставит под угрозу безопасность и качество продукции. Поэтому, добавил Шаккалиев, необходимо законодательное регулирование этих вопросов.

Министр торговли и интеграции заявил о возможности удорожания товаров на маркетплейсах, после введения требования о регистрации в стране.

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