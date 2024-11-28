Temu и Pinduoduo: как китайские маркетплейсы убивают бизнес в разных странах

Электронная торговля является одним из самых популярных видов ритейла не только в мире, но и в Казахстане. Наверное, уже не найти людей, которые не заказывали через интернет товары или услуги.

Электронная торговля является одним из самых популярных видов ритейла не только в мире, но и в Казахстане. Наверное, уже не найти людей, которые не заказывали через интернет товары или услуги. Основа электронной торговли в стране — наличие маркетплейсов. Сегодня жителям РК доступно множество маркетплейсов, как отечественных, так и иностранных, сообщает finprom.kz.

Расскажем больше об иностранных маркетплейсах. Казахстанцам доступны многие из них, причём одними из самых популярных являются два китайских маркетплейса от одной компании — Temu и Pinduoduo. Популярность этих маркетплейсов связана с их ценовой политикой, а также агрессивными маркетинговыми кампаниями. Товары низкого качества по бросовой цене.

В этом обзоре мы разберём влияние этих маркетплейсов на экономику страны, на малый и средний бизнес, а также в целом на рядовых потребителей.

Начнём с основного: в чём отличие этих двух маркетплейсов от казахстанских или даже от других иностранных — к примеру, Wildberries или Ozon?

Главное отличие в том, что Temu и Pinduoduo не зарегистрированы в Казахстане, в то время как Wildberries и Ozon имеют свои представительства в стране. В чём проблема отсутствия регистрации? На самом деле проблем здесь очень много, разобрать их все не так просто. Рассмотрим самые острые из них.

Во-первых, когда регистрация отсутствует, маркетплейс не производит никаких отчислений в бюджет страны — будь то таможенные или иные пошлины, а также налоги. Это, в первую очередь, подрывает экономическую целостность государства, а кроме того, сильно бьёт по субъектам малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность по закону, уплачивая пошлины и налоги. Мы уже писали о том, какие маркетплейсы платят больше всего налогов в РК: в этом списке нет ни одного китайского маркетплейса. А ведь суммы, которые направляют зарегистрированные в Казахстане компании в бюджет в виде налогов, исчисляются в миллиардах тенге, не говоря уже о том, что на этих маркетплейсах работает местный бизнес, который также в совокупности отчисляет в бюджет страны триллионы тенге.

Во-вторых, когда у компании нет местной регистрации, потребители просто-напросто никак не защищены. Буквально: предъявлять претензии некому.

Теперь более подробно остановимся на местных предпринимателях. Ещё летом текущего года, по сообщению Tengrinews, серьёзную обеспокоенность из-за экспансии крупных иностранных торговых площадок на казахстанский рынок выразили представители малого и среднего бизнеса РК на круглом столе, организованном Альянсом технологических компаний QazTech.

Заметим: эта проблема — не то, чтобы именно казахстанская, а скорее общемировая. Так, к примеру, в октябре текущего года правительство Индонезии постановило удалить Temu из магазинов приложений. Эта мера должна была защитить малый бизнес. Недавно Вьетнам также пригрозил до конца месяца запретить площадку Temu и китайский магазин быстрой моды Shein. В результате запрета они не получили разрешения на ведение бизнеса в стране, передаёт The Guardian.

По словам Саймона Торринга, соучредителя аналитической компании Cube, наплыв более дешёвой продукции китайского производства, часто с минимальными налогами на импорт, нанёс ущерб местным продавцам и производителям. Они не могут конкурировать по скорости и ценам с маркетплейсами.

По данным агентства Reuters, за последний финансовый год закрылись почти 2 тысячи тайских фабрик во всех отраслях. Более 50 тысяч человек потеряли работу. Отчасти это связано с усилением конкуренции со стороны Китая и ростом издержек.

Pinduoduo, китайский аналог Temu, работает с 2015 года, а глобальная платформа была запущена в США в 2022-м, и в следующем году вышла на европейские рынки. Temu расширяет своё присутствие в Юго-Восточной Азии, начиная с Филиппин и Малайзии в 2023-м и заканчивая Таиландом, Брунеем и Вьетнамом в этом году.

Простой пример: плетёные соломенные сумки, доступные за 3 доллара США на Temu, продаются местными продавцами в Индонезии в шесть раз дороже. Куртки, продаваемые на вьетнамских рынках за 15 долларов США, доступны на Temu по той же цене и с бесплатной доставкой. И пока потребители пользуются возросшим доступом к дешёвым товарам, местные предприятия хотят, чтобы их правительства действовали и защищали отечественный бизнес, который платит налоги.

Индонезия заняла самую жёсткую позицию, повысив налоги и запретив электронную коммерцию на платформах социальных сетей в 2023 году, что заставило TikTok Shop купить местного конкурента, испытывающего трудности, чтобы продолжить работу.

В итоге мы видим, как китайская экспансия убивает местный бизнес в странах Азии, причём не только в сфере торговли, но и в целом во многих отраслях экономики, в том числе и в промышленности.

Чем китайские маркетплейсы грозят Казахстану?

Во-первых, стоит отметить, что торговля занимает особое место в экономике страны: рынок формирует 18,2% всего ВВП, что является самым высоким показателем по сравнению с другими секторами. Во-вторых, сфера торговли также лидирует по уровню занятости — в секторе работают более 16,7% всех занятых в стране. В-третьих, одной из самых главных задач Казахстана является отход от сырьевой экономики в пользу обрабатывающей промышленности. В этих условиях, если не предпринимать меры, малое промышленное производство, которое зарождается в РК, просто исчезнет. И, в-четвёртых, неконтролируемые иностранные маркетплейсы несут максимально высокие риски в плане некачественной и контрафактной продукции. Это в итоге не только бьёт по карманам населения, вместо того чтобы радовать дешевизной, но и содержит высокий риск для качества жизни и здоровья. Яркий пример: Европейская комиссия (ЕК) начала расследование против китайской торговой площадки Temu в соответствии с Законом о цифровых услугах. На сайте ЕК утверждается, что площадка нарушила пункты закона о цифровых услугах, связанные с продажей нелегальной продукции на европейском рынке. Более того, комиссия обвиняет интернет-ритейлера в предоставлении клиентам поддельных скидок, в публикации поддельных отзывов (то есть фактически торговле товарами непроверенного качества), в недостаточной информации о поставщиках и в наличии вызывающего привыкание дизайна приложения.

Ещё в начале 2024 года Европейская ассоциация игрушек обнаружила риски безопасности в 95% детских игрушек, продаваемых на Temu. Немецкая Ассоциация защиты прав потребителей неоднократно выносила предупреждения, и последнее такое официальное уведомление о прекращении противоправного поведения или предъявлении иска было отправлено этой весной.

Таким образом, если не предпринимать в РК определённых мер, по примеру стран Юго-Восточной Азии и Европы, пришедший в Казахстан Temu и его собрат Pinduoduo подорвут экономику и убьют малый и средний бизнес страны: следствием будут спад предпринимательства, исчезновение промышленности, рост уровня безработицы, увеличение риска вреда здоровью граждан и многое другое.