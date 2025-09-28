Речь идет о свидетельстве о переоборудовании автомобиля.

Процесс выдачи важного для водителей Казахстана документа хотят изменить в МВД

Министерство внутренних дел Казахстана разместило на портале "Открытые НПА" проект, согласно которому свидетельства о переоборудовании авто будут выдавать онлайн, передает NUR.KZ.

Как указано в проекте, его целью является оцифровка и упрощение процедуры переоборудования транспортных средств. Поэтому планируется свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями оцифровать.