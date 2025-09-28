Кстати, это в 1,6 раза меньше, чем год назад.

Главный санитарный врач РК Сархат Бейсенова представила доклад о санитарно-эпидемиологической ситуации по итогам восьми месяцев 2025 года. Она отметила, что благодаря системным мерам в стране не зафиксированы случаи 21 опасной инфекции, включая чуму, холеру, полиомиелит и дифтерию. Также снизилась заболеваемость по 33 инфекциям. Так, гепатит А уменьшился в 2,5 раза, коронавирус – в 1,6 раза, туберкулёз – на 12,6%, корь – на 91%, а коклюш – в 8 раз.

Особое внимание уделяется вакцинации детей. По словам спикера, это самый надёжный способ защиты от инфекций и формирования коллективного иммунитета. Уже привито более 191 тысяч детей против кори и 235 тысяч – против коклюша, дифтерии и столбняка.

Бейсенова напомнила о начале сезона ОРВИ и гриппа. В сентябре зарегистрировано 293 тысячи случаев ОРВИ, что в 1,6 раза меньше, чем год назад. Случаев гриппа пока нет. Для защиты населения закуплено 2,1 миллиона доз вакцины «Гриппол плюс», которая бесплатно предоставляется уязвимым категориям граждан: детям, медикам, педагогам, военным, беременным и пожилым. Санитарные службы продолжают мониторинг ситуации. Медорганизации подтвердили готовность к сезону, сформированы резервы лекарств и средств защиты, усилен контроль за школами, больницами и объектами питания.

Напомним, что отстранять от уроков будут казахстанских школьников с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19. Заболевших детей в течение дня будут изолировать до прихода родителей. А еще аналитики говорят, что ЗКО — среди регионов с наименьшими расходами на лекарства. Во втором квартале 2025 года казахстанские семьи тратили в среднем 28,8 тысяч тенге на здоровье.



