Выяснилось, кто сможет работать по упрощёнке, а кто нет

Новый Налогового кодекс ( Кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК ) подписал глава государства. Министерство национальной экономики РК разместило проект Перечня запрещенных видов деятельности для СНР на основе упрощённой декларации.



Запрет на упрощёнку вводится для деятельности, ориентированной на B2B и крупный бизнес, таких как:

обрабатывающая промышленность;

строительство;

недропользование;

субъекты естественных монополий;

оптовая торговля;

розничная торговля на площадях свыше 2 000 кв.м;

телекоммуникации, интернет и IT;

финансовые, страховые, агентские и консалтинговые услуги;

научные исследования и разработки;

участники СЭЗ и Astana Hub;

юрлица с участием других компаний более 25%;

компании с годовым доходом выше 600 000 МРП.

Всего список ОКЭД насчитывает 1111 видов деятельности, в запретительный список попало 795 видов деятельности.

Упрощёнка разрешена для предпринимателей, работающих с населением:

розничная торговля (до 2 000 кв. м) (включая аптеки и e-commerce);

общепит, гостиницы, аренда жилья и транспорта;

лёгкая и пищевая промышленность;

пассажирские перевозки;

услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицины, социальной сферы;

бытовые и строительные работы для населения;

спорт, культура, креативная индустрия;

сельское хозяйство.

Фото: pixabay.com