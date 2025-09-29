Новый Налогового кодекс (Кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК) подписал глава государства. Министерство национальной экономики РК разместило проект Перечня запрещенных видов деятельности для СНР на основе упрощённой декларации.

Запрет на упрощёнку вводится для деятельности, ориентированной на B2B и крупный бизнес, таких как:

  • обрабатывающая промышленность;
  • строительство;
  • недропользование;
  • субъекты естественных монополий;
  • оптовая торговля;
  • розничная торговля на площадях свыше 2 000 кв.м;
  • телекоммуникации, интернет и IT;
  • финансовые, страховые, агентские и консалтинговые услуги;
  • научные исследования и разработки;
  • участники СЭЗ и Astana Hub;
  • юрлица с участием других компаний более 25%;
  • компании с годовым доходом выше 600 000 МРП.

Всего список ОКЭД насчитывает 1111 видов деятельности, в запретительный список попало 795 видов деятельности.

Упрощёнка разрешена для предпринимателей, работающих с населением:

  • розничная торговля (до 2 000 кв. м) (включая аптеки и e-commerce);
  • общепит, гостиницы, аренда жилья и транспорта;
  • лёгкая и пищевая промышленность;
  • пассажирские перевозки;
  • услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицины, социальной сферы;
  • бытовые и строительные работы для населения;
  • спорт, культура, креативная индустрия;
  • сельское хозяйство.

