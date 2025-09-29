Новый Налогового кодекс (Кодекс РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК) подписал глава государства. Министерство национальной экономики РК разместило проект Перечня запрещенных видов деятельности для СНР на основе упрощённой декларации.
Запрет на упрощёнку вводится для деятельности, ориентированной на B2B и крупный бизнес, таких как:
- обрабатывающая промышленность;
- строительство;
- недропользование;
- субъекты естественных монополий;
- оптовая торговля;
- розничная торговля на площадях свыше 2 000 кв.м;
- телекоммуникации, интернет и IT;
- финансовые, страховые, агентские и консалтинговые услуги;
- научные исследования и разработки;
- участники СЭЗ и Astana Hub;
- юрлица с участием других компаний более 25%;
- компании с годовым доходом выше 600 000 МРП.
Всего список ОКЭД насчитывает 1111 видов деятельности, в запретительный список попало 795 видов деятельности.
Упрощёнка разрешена для предпринимателей, работающих с населением:
- розничная торговля (до 2 000 кв. м) (включая аптеки и e-commerce);
- общепит, гостиницы, аренда жилья и транспорта;
- лёгкая и пищевая промышленность;
- пассажирские перевозки;
- услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицины, социальной сферы;
- бытовые и строительные работы для населения;
- спорт, культура, креативная индустрия;
- сельское хозяйство.
Фото: pixabay.com