По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 сентября курс доллара составил 548,79 тенге. С пятницы он вырос на 4,34 тенге.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- Доллар США:: покупка – 546-547 тенге, продажа – 548-549 тенге;
- Евро:: покупка – 635-638 тенге, продажа – 641-645 тенге;
- Российский рубль:: покупка – 6,35-6,4 тенге, продажа – 6,55-6,6 тенге.
Курс валют в обменных пунктах Уральска на 29 сентября (согласно данным kurs.kz):
- Доллар США: покупка – 546 тенге, продажа 551 тенге.
- Евро: покупка – 636-тенге, продажа – 644 тенге.
- Российский рубль: покупка – 6,47 тенге, продажа 6,6 тенге.