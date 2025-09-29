По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 сентября курс доллара составил 548,79 тенге. С пятницы он вырос на 4,34 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

  • Доллар США:: покупка – 546-547 тенге, продажа – 548-549 тенге;
  • Евро:: покупка – 635-638 тенге, продажа – 641-645 тенге;
  • Российский рубль:: покупка – 6,35-6,4 тенге, продажа – 6,55-6,6 тенге.

Курс валют в обменных пунктах Уральска на 29 сентября (согласно данным kurs.kz): 

  • Доллар США: покупка – 546 тенге, продажа 551 тенге.
  • Евро: покупка – 636-тенге, продажа – 644 тенге. 
  • Российский рубль: покупка – 6,47 тенге, продажа 6,6 тенге.