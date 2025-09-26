По данным Первого кредитного бюро, более трёх миллионов казахстанцев добровольно установили запрет на выдачу новых кредитов.

У трёх миллионов казахстанцев стоит запрет на выдачу кредитов

Более трёх миллионов казахстанцев установили добровольный отказ от получения займов и микрокредитов, сообщили в Fingramota.kz.

Подключить услугу можно всего за несколько минут через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, и пользоваться им можно столько времени, сколько необходимо: ограничений по срокам и количеству обращений нет.

— Сервис «Стоп кредит» уже стал востребованным. По данным Первого кредитного бюро, более 3 млн казахстанцев добровольно установили запрет на выдачу новых кредитов. Это означает, что банки и микрофинансовые организации, проверяя кредитную историю клиента, видят отметку о действующем ограничении и обязаны автоматически отказать в займе, — уточнили аналитики.

С сентября 2024 года вступили в силу новые поправки к законодательству, усиливающие защиту граждан от мошенничества с кредитами. Теперь, если в период действия самозапрета был оформлен заём без ведома гражданина, финансовая организация – банк или МФО – обязана списать такой долг.

Подключить «Стоп кредит» можно двумя способами:

Через eGov Mobile: авторизация, выбор услуги в разделе «Экономика и финансы», заполнение заявки и её подписание с помощью ЭЦП.

Через сайт eGov.kz: вход с ЭЦП, на главной странице сайта выберите раздел «Сервисы» – «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком» – «Заказать услугу онлайн» и подпись посредством ЭЦП.

При желании пользователь в любой момент может отменить ограничение: достаточно зайти в ту же услугу, подтвердить отказ и подписать заявку.

Кредитные мошенники активно охотятся за персональными данными клиентов банков и микрофинансовых организаций, поэтому казахстанцам рекомендуют соблюдать меры безопасности при использовании электронной цифровой подписи: